Haberin Devamı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg üç bakanlığa daha teslim edildi. Adalet Bakanı Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Togg'u teslim aldı. Bakan Ersoy Twitter hesabından Togg ile ilk sürüş deneyimi de paylaştı. Bakan Ersoy paylaşımında "Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T10X akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi.

BAKANLIĞA TOGG İLE GİTTİ

İlk sürüşünü gerçekleştiren Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na Togg ile geldi. Bir süre bakanlığın bahçesinde dolaşarak Togg'u inceleyen Bozdağ, sürüş sonrası yaptığı konuşmada, "Togg aracımız hem aziz milletimizi hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bugün de Adalet Bakanlığına tahsis edilen Togg aracını teslim aldık, ben de ilk defa bindim. Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim içinde büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BAKAN YANIK TOGG'LA İLK KEZ TRAFİĞE ÇIKTI

Bakan Derya Yanık da yerli ve milli Togg'u teslim aldı. makam aracı Togg'la ilk kez trafiğe çıkan Bakan Yanık bakanlık çevresinde tur attı.



Togg’un Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapma sevdasının, arzusunun bir ürünü olduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:



“Bugüne nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine nasip oldu. İnşallah milletimiz önümüzdeki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güzellerini üretecek ve ortaya koyacak. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapma iddiamızı da böylece kuvveden fiile çıkarmış olacağız. Allah'tan bunu diliyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Togg’umuz bütün milletimize, bütün kullanıcılara ve önümüzdeki süreçte inşallah uluslararası alanda da kullanıcılarına, alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, gerçekten göğsümüzü kabartan bir iş olmuş. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”