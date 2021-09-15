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ANKARA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mahrem imam dalgası: 143 gözaltı

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Mahrem imam dalgası: 143 gözaltı

FETÖ’ye yönelik 3 ayrı operasyonda, 102’si mahrem imam olmak üzere toplam 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İlk operasyon FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik oldu. 102 şüpheliye yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. Savcılık, FETÖ’nün Emniyet mahrem yapılanmasının içinde yer aldıkları tespit edilen, ve daha önce ihraç edilen 15 emniyet müdürü hakkında da gözaltı kararı verdi. Üçüncü operasyonda ise ‘gaybubet evlerinde’ barındıkları tespit edilen 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

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