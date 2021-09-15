Mahrem imam dalgası: 143 gözaltı

İlk operasyon FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik oldu. 102 şüpheliye yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. Savcılık, FETÖ’nün Emniyet mahrem yapılanmasının içinde yer aldıkları tespit edilen, ve daha önce ihraç edilen 15 emniyet müdürü hakkında da gözaltı kararı verdi. Üçüncü operasyonda ise ‘gaybubet evlerinde’ barındıkları tespit edilen 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

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