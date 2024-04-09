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Mahra köpeklerden kaçarken ölmüştü... Babasından duygulandıran paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Köpek Saldırısı#Mahra Pınar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 16:23

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan, 23 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar, kızının eşine ve kendisine kahve verirken görüntüsünü paylaştı.

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Serik'te 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Melin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahra Melin'in babası Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar, Ramazan Bayramı öncesi kızının kendisi ve eşi Derya Pınar'a kahve verirken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Murat Pınar paylaşımında, "Bizi sensiz bırakanlar aynı acıyı çekmeden ölmesinler. Başıboş köpek sorununun var olduğunu bilip susanların, çözülmesin diye uğraşanların da Allah'ın tüm azaplarını yaşamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. Pınar ayrıca, başıboş köpeklerin toplatılması için de çağrıda bulundu. Videoda ise Mahra Melin Pınar'ın öncesi babasına "Hayırlı bayramlar bey babacığım" sonra da annesine "Hayırlı bayramlar anneciğim" sözleriyle kahveleri ikram ettiği görüldü.

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DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Murat Pınar, "Kızımız yaşarken bayramlarda bize kahve getirirdi. 2022 yılında hayatını kaybettikten sonra ilk onsuz geçirdiğimiz bayramda eşim bu videoyu paylaşmıştı. Ben de bu bayram öncesi paylaştım. Kendisini çok özlüyoruz" dedi.

Mahra köpeklerden kaçarken ölmüştü... Babasından duygulandıran paylaşım

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#Antalya#Köpek Saldırısı#Mahra Pınar

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