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AA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Maho Ağa’nın Konağı müze oluyor

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Maho Ağa’nın Konağı müze oluyor

Yeşilçam’ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi’ndeki tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek.

Türk sinemasının Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve Sultan Gelin gibi birçok film ve dizisinin çekildiği yeni adıyla Kavalcık eski ismiyle Harran Mahallesi’ndeki Fatih Aliye Müderris Konağı’yla ilgili projeyi Hatay Valiliği tamamladı. Yetmişli yıllarda çekilen Ezo Gelin ve Adak filmleriyle tanınan, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı Kibar Feyzo filminde Maho Ağa’nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı’nın sinema müzesi haline getirilerek bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan, konağın eski günlerine kavuşmasını amaçladıklarını belirterek “Türk sinemasının sevilen filmlerine ev sahipliği yapmış konağı kaderine terk edemezdik” dedi.

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