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Müge YARIMBATMAN - Ramazan EĞRİ - Kubilay ÖZEV / DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

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Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı
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İSMAİLAĞA Cemaatinin Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı sebeplerle hastaneye kaldırıldı. Ustaosmanoğlu’nun bir haftadır hastanede  tedavi gördüğü öğrenildi.

İsmailağa Cemaatinin lideri 91 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, geçen hafta yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldı. Üsküdar’daki özel bir hastanede bir haftadır tedavi gören Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve daha önce de bu hastanede tedavi görüp evine geçtiği, fakat doktorunun tavsiyesi üzerine tekrar hastaneye getirilerek normal serviste tedavi altına alındığı öğrenildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı


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