Mahmut Cahit Külebi Kimdir? Mahmut Cahit Külebi'nin Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Mahmut Cahit Külebi Türk edebiyatında ki en önemli şahsiyetlerden birisidir.

Mahmut Cahit Külebi Kimdir?

Mahmut Cahit Külebi Türk şairdir. 1917 yılında Tokat'ta doğmuştur. Halk şiiri ve çağdaş şiiri birleştirerek yeni bir şiir kültürü oluşturan şairdir. Şiirlerinde genellikle yurt ve insan sevgisini konu edinmiştir. Mahmut Cahit Külebi'nin takma adı ise Nazmi Cahit'tir. Mahmut Cahit Külebi aslen Erzurumludur.

Mahmut Cahit Külebi'nin Kısaca Hayatı

1917 yılında Dünya'ya gelen Mahmut Cahit Külebi Tokat'ta doğmuş ve gençliğinin önemli bir kısmı burada geçmiştir. Soyadı kanunundan sonra ailesinin tercih ettiği soyad Erencan olmuştur. Külebi soyadını ise daha sonra kendi tescil ettirdi. Eğitimini Tokat'ın Zile ilçesinde başladı. İlkokul ve Ortaokulu burada tamamlamış oldu. Daha sonra lise eğitimine devam etmek için Sivas'a gitti. Sivas'da Sivas lisesinden mezun oldu. Üniversite eğitimi için de İstanbul'a gelen Mahmut Cahit Külebi, İstanbul'da yer alan İstanbul yüksek öğretmen okulundan mezun oldu. Burada Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. İstanbul'da öğretmen okulunda eğitim süresince Reşit Rahmetli Arat onun parlak zekasından etkiledi. Onu dil eğitimi için Almanya ve Fransa'ya göndererek dil eğitimini almasını sağladı.

Mahmut Cahit Külebi Antalya lisesinde stajyer olarak öğretmenlik yapmıştır. Ardından sırasıyla Ankara Devlet Konservatuarı ve Ankara Gazi lisesinde öğretmenlik yaptı. Mahmut Cahit Külebi bu okullarda Edebiyat öğretmeni idi. Eğitimde ki başarıları nedeniyle Milli Eğitim müfettişi terfisi almıştır. Mahmut Cahit Külebi öğretmen okulunda iken şiir yazmaya burada başlamıştır. Okul müdürünün şiir yazarken ona kızacağını düşündüğünden dolayı ilk kez Külebi adını burada kendisine vermiştir. Mahmut Cahit Külebi okulda iken ünlü şair Ahmet Hamdi Tanpınar'dan ders almıştır.

Mahmut Cahit Külebi hayatı boyunca pek çok şiir yazmıştır. Yazmış olduğu şiirleri toplam 21 dile çevrilmiştir. Bu şekilde Dünya'da da en sevilen şiirlere imza atmıştır. Mahmut Cahit Külebi İsviçre'de kültür ataşesi olarak atanmıştır. Burada bir müddet müfettişlik görevini de yapmıştır. Türk Dil Kurumun'da da çalışan Mahmut Cahit Külebi bu kurumun genel yazmanlığına kadar yükselmeyi başarmıştır. Mahmut Cahit Külebi 20 Haziran 1997 yılında 80 yaşında Ankara'da hayata gözlerini yummuştur.

Mahmut Cahit Külebi Eserleri (Kitapları)

Mahmut Cahit Külebi'nin 2 tane kitabı bulunmaktadır. İşte Mahmut Cahit Külebi eserleri;

- İçi Sevda Yolculuk ( Mahmut Cahit Külebi'nin 1986 yılında yazmış olduğu anılarla dolu kitabı )

- Şiir Her Zaman ( 1985 yılında kaleme aldığı düz yazı şeklinde yazılmış eseri )

Mahmut Cahit Külebi Sözleri

" Keşke bir yolu olsaydı ki geçmişe gidip anılarla mülteci kalsaydık. "

" Unuttuk sevmesini çoktan unuttuk. "

" Bilmez misin rüzgarlar estikçe, çiçeklerin de kokusu rüzgarla beraber uçar gider. "

" Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. "

Mahmut Cahit Külebi Şiirleri

- Atatürk Kurtuluş Savaşında

- Yeşeren Otlar

- Süt

- Şiirler

- Türk Mavisi

- Sıkıntı ve Umut

- Yangın

- Güz Türküleri

- Bütün Şiirleri

- Güzel Yurdum

- Zerdali Ağacı

- Rüzgar

- Kamyonlar kavun taşır

- Biz Biliriz Bizim İşlerimizi

- Herkesin Bir Derdi Var

- Ekin'in Göz Yaşları