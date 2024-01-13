Mahmud adliyede ifade verdi

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İstanbul’da, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım’da Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobille, motokurye Yunus Emre Göçer’in (38) motosikletine çarparak ölümüne neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmud’a yurtdışı çıkış yasağı koymuştu. Mahmud’un ise kazadan iki gün sonra yurtdışına çıktığı belirlenmişti.

Hazırlanan iddianamede, Mahmud’un “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla hapsi istendi.

Muhammed Hasan Şeyh Mahmud mesleğinin doktor, aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu söyledi.

‘FRENE BASTIM’

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İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16 Ocak’taki duruşma öncesinde yakalama kararı olan sanık Mahmud, Türkiye’ye geldi ve dün duruşmaya çıkarıldı. Tercüman eşliğinde ifade veren Mahmud, “Önümde hızlı giden bir motosiklet vardı. Bir anda durdu ve sağ tarafa doğru döndü, frene basmama rağmen çarpmayı engelleyemedim, yaklaşık 55 km hız ile ilerliyordum. Motosiklet bir anda durup döndüğü için, çarpmayı engelleyemedim. Motosiklet sürücüsünün başında kaskı yoktu” dedi. Mahkeme, Mahmud hakkındaki yakalama kararını geri aldı. Yurtdışı yasağı kaldırılan Mahmud’un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi.