Mahkemeden Ümitcan’a ders gibi karar

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Dava dosyasına göre, sanatçı Hazal Kaya, 5 Ekim 2021’de Ümitcan Uygun ile ilgili olarak sosyal medyadan “Bu adam daha önce başka bir kadını öldürdüğünde cinayetten tutuklanmadı. Annesi şüpheli şekilde öldü, intihar dendi. Yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullandığı için göstermelik olarak tutuklanıp salıverildi. Buradan aldığı cesaretle bir kadını daha öldürdü” şeklinde paylaşım yaptı. Balıkesir’de yaşayan E.D. adlı genç kadın da bu cümleleri kendi hesabında paylaştı. Uygun avukatı aracığıyla savcılığa şikâyette bulundu. Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan E.D. savunmiasında, “Suça konu paylaşımı ben yaptım ancak son zamanlarda artan kadına karşı şiddete yönelik haberlerden dolayı yaptım, hakaret kastı ile yazmadım” dedi.



İNFİALE NEDEN OLDU



Mahkeme 8 Haziran’da yapılan duruşmada E.D.’nin beraatına karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sanığın savunmasında suç kastıyla hareket etmediğini belirttiği, katılanın (Ümitcan Uygun) isminin iki farklı cinayet olayına karıştığı, karıştığı olayların ülke bazında infial yarattığı ve birçok basın ve yayın kuruluşunda gündeme geldiği, sanığın bir yorumu paylaşmasında hakaret kastıyla, müştekinin, onur şeref ve saygınlığını rencide etmek amacıyla hareket etmediği, bu itibarla suçun unsurlarının oluşmadığı mahkememizce kabul edilmiştir.”



İKİ ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ



Ümitcan Uygun’a, Esra Hankulu cinayetine ilişkin davada, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçundan 10 yıl ceza verilirken, Aleyna Çakır isimli kadının şüpheli ölümüne ilişkin savcılık soruşturması ise halen devam ediyor.