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Mahkemeden insanlık dersi

#Miray Türkan#İstanbul 7’Nci Asliye Ceza Mahkemesi#Taksirle Öldürme
Mahkemeden insanlık dersi

Altı aylık Miray Türkan 20 Kasım 2015’te, akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Miray’ın ailesi bebeğin ölümünden sorumlu tuttuğu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Soruşturma sonunda hastanede görevli doktorlar Nurettin Onur K. ve Elvis K.’ye 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Nurettin Onur K. ile Miray bebeğin ailesi katıldı.

Suçlamayı kabul etmeyen doktor Nurettin Onur K., “Miray bebek için biz de büyük üzüntü duyduk. Kalbini destekleyebilmek için tüm ilaçları damardan kullanıyorduk. Hesaplama hatası söz konusu oldu. Sağlık Bakanlığı soruşturmasında, Türk Tabipler Birliği soruşturmasında Adli Tıp Kurumu raporunda suçsuz bulundum. Vicdanen de müsterihim. Yanlış bir ilaçtan oluşan bir hata varsa sorumluluk bana aittir. Ancak dozu hususunda evimden gelip kontrol etmek gibi bir şansım bulunmamaktadır. Beraatımı istiyorum” dedi.

İNDİRİM YAPMADILAR

Davayı karara bağlayan mahkeme, her iki doktoru ‘taksirle öldürme’ suçundan ayrı ayrı 3.5’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararın devamında, Miray bebeğin babası Şahin Türkan’ın, sanıkların kendilerini çocukların ölümünden bu yana hiç arayıp sormadıklarını, cenaze ya da defin sürecinde kendileriyle ilgilenmediklerini, başsağlığı dilemediklerini söylediğini hatırlattı. Sanıkların en temel insanlık görevi olan başsağlığını bile dilemedikleri, yargılama süreci içerisinde herhangi bir pişmanlık sergilemedikleri nedeniyle takdir indirimi uygulanmasına, cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme ayrıca cezanın kesinleşmesinin ardından Elvis K. ve Nurettin Onur K.’nin doktorluk görevlerini yapmalarının 5 ay süre ile yasaklanmasına hükmetti.

 

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