Mahkemeden emsal karar: Anne sevgisi yaş tanımaz

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GIDA mühendisi Semra Gültekin (55), 25 Mart 2022’de, demans hastası annesi Yıldız Gültekin’i (89) İzmir’den Balıkesir Ayvalık’ta yaşayan ablası eczacı Seval Ünal’ın (60) yanına gönderdi. Ancak Gültekin, bir süre sonra annesinin kendisine gösterilmediği iddiasıyla avukatı Erdoğan Zeren aracılığıyla durumu yargıya taşıdı.

Mahkeme sürecinde Seval Ünal, kardeşi Gültekin hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesi, Semra Gültekin’i vasi atadı. Karara rağmen Semra Gültekin’e annesi yine gösterilmedi. Bunun üzerine üst mahkeme olarak Ayvalık 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun 323’üncü maddesindeki ‘çocuk ilişkisinin çocuk ve aile konusundaki bağların 18 yaş altı ile’ sınırlandırıldığına vurgu yaptı. Mahkeme, kanunda ‘Ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir’ şekliyle güvence altına alınan şahsi ilişki kurma hakkını, emsal bir karara imza atıp ‘18 yaşından büyükler’ için uyguladı. Hâkim, çocuğun her ne kadar ergin olmuş olsa da görme imkânı bulamadığı, anne-babanın ise kendi inisiyatifiyle çocuğunu göremeyecek kadar yaşlı ve hasta olması gibi bu dosyaya konu olayda da yine aynı kanun maddesinin kıyasen uygulanması gerekeceğine kanaat getirdi.

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MANEVİ AÇIDAN OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Kararda Semra Gültekin’in, artık yaşlanmış ve yatalak hasta durumuna gelmiş annesinin son halini görememesinin iç dünyasını manevi açıdan olumsuz ve derinden etkileyebilecek bir husus olduğuna vurgu yapıldı. Anne Yıldız Gültekin’in de kızı Semra’yı uzun yıllardır görmemesinin kendi iç dünyasında yaralar açılmasının muhtemel olabileceği belirtildi. Ayvalık 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Semra Gültekin ile annesi arasında şahsi ilişki tesisine karar verilen kararda, anne Yıldız Gültekin’in görüşmek istemesi halinde şahsi ilişki tesisine kurulmasına karar verildi. Anne-kız, her ayın ilk cuma günü icra kanalıyla görüşebiliyor.

‘İCRA YOLUYLA ONU GÖRMEK BENİ ÇOK ÜZÜYOR’

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ANNESİNE ulaşmak için her yolu denediğini belirten Semra Gültekin, şöyle konuştu: “Annemi 10 günlüğüne ablamın yanına misafirliğe gönderdim. Sonrasında, annemi bana geri getirmediler. Kendi evine de götürmediler. Bütün irtibatımı kestiler. Benimle olan bütün iletişimi kesildi. Sonrasında şikâyette bulundum. 4.5 ay boyunca anneme hiçbir şekilde ulaşamadım. Üçüncü şahıslardan yoğun bakımda olduğunu, durumunun hiç de iyi olmadığını öğrendiğimde, uzaklaşma kararının kaldırılmasını istememe rağmen kaldırmadılar. Öz annemi ayda bir kez sadece görebilmek için icra kanalıyla psikolog, icra memurları, kolluk kuvveti, taksi masrafları yaparak gidip 1 saat görebilmek zorunda bırakıldım. Hâlâ daha annemi icra kanalıyla görüyorum. Bu beni çok üzüyor.”

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Gültekin ayrıca verilen vasi kararının uygulanmasını beklediğini de kaydetti.

‘TÜRKİYE’DE BİR İLK’

Semra Gültekin’in Avukatı Erdoğan Zeren, “Asliye hukuk mahkemesi, emsal bir kararla ve medeni kanunda düzenlemesi bulunmayan kararla talebimizi kabul etti. Yetişkinler için de şahsi ilişki tesisi kararı aldık. Medeni Kanun’da düzenleme yapılırken, bu hususta bir düzenleme yapılmamış. Sadece çocuklar düşünülmüş. Ergin ve kısıtlılar düşünülmemiş. Bu karar Türkiye’de bir ilktir. Birçok kişi bu sorunu yaşamaktadır. Bu kararın onlara ışık tutup yol göstereceğini umuyoruz. İlerleyen süreçte, istinaf mahkemesinin lehimize olan kararı onamasını bekliyoruz. Ayrıca yasamanın bu boşluğu dolduracak şekilde düzenleme yapıp, tüm hükümlerin benzer hususta kolayca karar vermesinin önünün açılmasını bekliyoruz” dedi.