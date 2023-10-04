Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi kapatılmayacak

Haberin Devamı

Eskişehir İl Hayvanları Koruma Kurulu ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesi'ne gönderdikleri yazıyla Yassıhöyük Mahallesi'ndeki Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nin kapasitesinin artırılmasını istedi. Talebi değerlendiren Odunpazarı Belediyesi'nin isteği üzerine hayvan bakımevinin hemen yanındaki hazine arazisi de kapasite artışı için tahsis edildi. Belediye ekipleri, arazi üzerinde genişletme çalışmaları yaparken, mahalleli, barınağın ve yeni yapılacak alanın rahatsızlık oluşturduğunu ve kötü kokuya yol açtığını belirterek, şikayette bulundu.

BU KEZ 'BOŞALTILSIN' YAZISI

Bunun üzerine Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yeni yazıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü nedeniyle arazinin 3 ay içerisinde boşaltılıp, eski haline getirilmesini istedi. Ayrıca mevcut bakımevinin de 'yasaya aykırı' olduğu belirtilerek kapatma kararı alındı. Karar sonrası Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kaymakamlığı, Eskişehir Valiliği'ne itirazda bulundu. Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi'ne de karar ilişkin itiraz davası açıldı.

Haberin Devamı

ODUNPAZARI BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Son olarak Odunpazarı Belediyesi, mahkemede kapatmaya ilişkin 'yürütmeyi durdurma' kararı alındığını açıkladı. Odunpazarı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nin kapatılmayacağı bildirilerek, "Odunpazarı Belediyesi'nin Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi'ne açtığı dava görüldü. Belediyenin taleplerini haklı bulan Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi, konu hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi" denildi.