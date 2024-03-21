Mahkeme Vakıflar’ı haksız buldu

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Mülkiyeti İBB’de olan Gezi Parkı, 12 Mart 2021’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredilmişti. İBB bu karara dava açarak karşılık verdi.

Yargı aşamasında mahkemeye bilirkişi raporları sunuldu. Raporlarda, “Dava konusu taşınmazlarda Sultan Beyazıt Hanı Hazretleri Vakfı’nın mülkiyet hakkının bulunmadığı” görüşüne yer verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü bilirkişi raporuna itiraz etti. Dosyayı karara bağlayan İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gezi Parkı’nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına tapu kayıtlarının iptaline ve İBB adına tesciline karar verdi. İstinaf ve Yargıtay aşamaları da İBB lehine sonuçlanırsa, Gezi Parkı İBB mülkiyetine geçecek.



