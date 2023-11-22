Mahkeme son sözü söyledi: kaza değil cinayet

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KAYSERİ Melikgazi’de geçen yıl 13 Eylül’de, Enes Satılmış (19) yönetimindeki 01 YL 708 plakalı otomobil, Şeyda Kocaoğlu’nun (19) kullandığı 38 ABP 077 plakalı otomobil ve karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler Kocaoğlu ve Y.Y. ile kamyonetteki D.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyda Kocaoğlu, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Şeyda Kocaoğlu’nu takip edip şerit ihlali yaparak aracını sıkıştıran Enes Satılmış ise tutuklandı. Kazada ölen sürücü Şeyda Kocaoğlu’nun ailesinin, kazaya karışan Enes Satılmış’ın, kızlarının eski sevgilisi olması ve bazı tehdit mesajları attığını iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

KARAR BOZULDU

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 13 Mart’ta görülen davanın karar duruşmasında sanık Enes Satılmış, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocaoğlu ailesinin itirazıyla dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Ceza dairesi, bozma kararında sanığın ‘olası kastla’ hareket ettiği ve bu yüzden eksik ceza tayin edildiği gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

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Tutuklu sanık Enes Satılmış, yeniden hâkim karşısına çıktı. Sanık Satılmış, “Takip amacım olsa önüne neden geçeyim? Sol şeritte hızlıca gidiyordum. Arkamdan araç geldiğini görünce yol verdim. Asla şeritimden çıkmadım. Şeyda ile 3 yıl birlikteliğimiz oldu ama bu sürede nereden baksanız 30 defa ayrılmışızdır. Attığım mesajlar ayrılık mesajlarıydı. Hiçbir zaman öldürmek gibi bir amacım yoktu” ifadelerini kullandı.

MÜEBBET ALDI

Mahkeme yaptığı yargılama sonucu sanık Enes Satılmış’ı, ‘olası kastla kadını kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından takdiri indirim uygulanarak cezası müebbete düştü. Heyet, sanık hakkında ‘iyi hal’ indirimi uygulamadı.



