Mahkeme salonu Adnan Oktar’a dar geldi

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Adnan Oktar, İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün ‘güncel yapılanması’na yönelik davada yargılanıyordu. Dünkü duruşmaya aralarında Adnan Oktar’ın bulunduğu 7 tutuklu sanık cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. 2’si tutuklu 5 sanık da duruşma salonunda hazır bulundu. Adnan Oktar’ın beyaz tişört üzerine beyaz ceket giydiği ve daha önce uzun olan saçlarını kestirdiği görüldü. SEGBİS’te savunmalarını yapmak için bekleyen kadın sanıklar Adnan Oktar’a öpücük yollayıp elleriyle ‘kalp’ işareti yaparak “Maşallah hocam çok güzelsiniz. Saçlarınız çok güzel” dedi. Adnan Oktar, mahkeme başkanı salona gelmeden önce, SEGBİS kamerasında yüzleri net gözükmeyen kadın sanıklara, “Biraz sandalyelerinizi geri çekin, öyle daha net görünür yüzleriniz” dedi. SEGBİS’teki kadın sanıklar ise bunun üzerine sandalyelerini geri iterek kamera açısına girdi.

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Oktar, sohbet esnasında, “Avukatlar, daha geniş bir salon talebinde bulunmalı. Önemli bir mahkeme. İnsanlar gelebilmeli” dedi. Bunun üzerine mahkeme salonundaki avukatı, “Adnan Bey, talepte bulunmuştuk. Sadece 27’nci Ağır Ceza’nın salonu büyük. Orada da yer yoktu. Tekrar talepte bulunacağız” diye yanıt verdi. Oktar, avukatın açıklaması üzerine, “Hayati bir konu olduğu için ciddi. Diğer mahkemelerden daha önemli bizim mahkememiz, o yüzden rica ediyoruz. Bakanlığa da söyleyelim” dedi.

Tutuklu sanık Adnan Oktar savunmasında, cezaevi kısıtlamalarından dolayı iddianameyi okuyamadığını söyledi. Mahkeme başkanının isterse sonra savunma yapabileceğini söylemesi üzerine Oktar, “İddianameyi okumaya ihtiyacım yok. Allah’tan boş bir mahkeme ve boş bir iddianame olduğu için savunma yapabilirim” diye konuştu.