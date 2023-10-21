Mahkeme kıskançlık bahanesine inanmadı

Haberin Devamı

Komşuların anlattıklarına göre aralarında hiçbir sorun olmayan çift 13 Ağustos 2022 sabahı kavga etti. Hakan Asilkan o sırada silahını çekerek Elif Mihriban Arduç’u öldürdü. Hakan Asilkan, cinayetin ardından yakalanarak tutuklandı. Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında savunma yapan Hakan Asilkan, Elif Mihriban Arduç’u kıskandığı için öldürdüğünü iddia etti. Mahkeme heyeli Hakan Asilkan’ı ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve cezasında hiç indirim yapmadı.