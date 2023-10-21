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Mahkeme kıskançlık bahanesine inanmadı

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#Kadıköy#Elif Mihriban Arduç#Hakan Asilkan
Mahkeme kıskançlık bahanesine inanmadı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

İSTANBUL Kadıköy’de, Elif Mihriban Arduç (63) ile Hakan Asilkan (63) birlikte yaşıyor ve ortak bir kafe işletiyorlardı.

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Komşuların anlattıklarına göre aralarında hiçbir sorun olmayan çift 13 Ağustos 2022 sabahı kavga etti. Hakan Asilkan o sırada silahını çekerek Elif Mihriban Arduç’u öldürdü. Hakan Asilkan, cinayetin ardından yakalanarak tutuklandı. Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında savunma yapan Hakan Asilkan, Elif Mihriban Arduç’u kıskandığı için öldürdüğünü iddia etti. Mahkeme heyeli Hakan Asilkan’ı ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve cezasında hiç indirim yapmadı.

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#Kadıköy#Elif Mihriban Arduç#Hakan Asilkan

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