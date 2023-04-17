Mahkeme kararını verdi: Leonardo, İtalyan annesine iade edilecek

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Almanya'nın başkenti Berlin'de doğduktan sonra 2013 yılında İtalya'ya yerleşen Demirbilek Yiğit, Floransa Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Ilaria Alassondra Sassone ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin, evlilik dışı Leonardo Maximus Yiğit adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Daha sonra Sassone ile Yiğit ayrıldı. İtalyan mahkemelerince çocuğun velayeti müşterek olarak anne ve babaya verilirken, Leonardo'nun oturduğu yeri belirleme hakkı ise babaya verildi. Leonardo, 3 yaşında babasıyla İzmir'e yerleşti. Daha sonra Sassone'in talebiyle İtalya mahkemesinde oturduğu yeri belirleme hakkı bu kez anneye verildi.

Demirbilek Yiğit, Türkiye'de velayet davası açtı. Leonardo için 2 kez İtalya'ya geri iade kararı istinafta bozuldu. Sassone'in, Leonardo'nun İtalya'ya iadesi için yaklaşık 3 yıl önce açtığı ve Urla 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada iade kararı çıktı. İtalya'da anne babasıyla aynı apartmanda yaşayan Ilaria Alassondra Sassone, belediyede teknik personel olarak çalıştığını belirterek oğluyla birlikte yeni bir yaşam kurmak için sabırsızlandığını kaydetti. Dava sürecinde çok yıprandığını ifade eden Sassone, "Benden bir parça alındı ve koparıldı gibi hissettim. Mahkemenin bir kez daha bana hak verdiğini görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu sürecin doğru ilerlediğini söyleyebilirim. Ben bütün bu süreçte tüm gücümle savaştım. Kendimin değil, Leo'nun haklarını korumak amacıyla mücadele ediyorum. Çünkü Leo'nun İtalya'da onu bekleyen bir ailesi var" dedi.

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'ONU KUCAKLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORLAR'

Dava sürecinde İtalya'dan gelip tüm duruşmalara bizzat katıldığını anlatan Sassone, şunları söyledi:

"Leo ile her karşılaşmamızda sanki bir gün önce görüşmüşüz gibi bir ilişkimiz var. Bu süreci hafifletip Türkiye'yi daha rahat şekilde benimsemesi ve kendini emniyette hissetmesi için elimden geleni yaptım. Tüm duruşmalara katıldım. Nihayet beklediğimiz karar çıktı. İlk önce bu süreci sindirmeye çalışacağım. Günlük hayatta birbirimize alışmayı umuyorum. İtalya'ya döndükten sonra orada okula başlamasını, daha sonra her zaman yaptığımız gibi parka gitmesini, çocuklarla beraber oynamasını istiyorum. İtalya'da yaşadığım yerde, belediye başkanı bile onu bekliyor. Onu kucaklamak için sabırsızlanıyorlar. Oğluma normal, sakin ve neşeli bir hayatı yaşatmayı temin ediyorum."

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'KARAR İSTİNAFA TAŞINACAK'

Anne Ilaria Alassondra Sassone'nin avukatı Süreyya Turan, davanın 2020 yılından beri devam ettiğini belirtip, "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi'ne göre açtığımız davada Leonardo'nun 3 kez iadesine karar verildi. Ama istinaf mahkemesinde usul eksiklerinden ve son duruşmada savcı bulunmadığı için karar bozulmuştu. Dosyadaki eksiklikler tamamlandı ve bugün Leonardo'nun ülkesine tekrar iadesine karar verildi" dedi.

Uluslararası Lahey Sözleşmesi'ne göre bu tür davaların 6 hafta içinde sonuçlanması gerektiğini ifade eden Turan, pandemiyle birlikte sürecin uzadığını ancak istinafın ardından kararın kesinleşmesini beklediklerini söyledi. Turan, anneye ihtiyacı olan bu yaştaki bir çocuğun annesi ile bağının koparılmasının yabancılaşma sendromu yaşamasına sebep olabileceğini söyledi.

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'ILARIA TUTKULU BİR ANNE'

Ilaria Alassondra Sassone'nin İtalyan danışman avukatı Emmy Di Gioia da Ocak 2020 tarihinde İtalya İzmir Başkonsolosu'nun kendisini aramasıyla sürece dahil olduğunu dile getirip, "Ben anneyle köprü vazifesi görüyor ve danışman avukat olarak çalışıyorum. 3 yıl uzun bir süreçti. Ayrı kalan anne ve çocuk çok yıprandı. Ama Ilaria tutkulu bir anne. Hiçbir zaman çocuğunu yalnız bırakmadı. Bütün duruşmalara katılarak çocuğunun yanında olmak istedi. İtalya'daki bayramlarda ve okulun tatil olduğu zamanlarda oğluyla vakit geçirdi. Emek sarf etti. Kariyerinde ilerleme de kat etti. O çok güçlü bir anne" diye konuştu.

Demirbilek Yiğit ise bu kararın 3'üncü kez verildiğini ve diğer 2 karar gibi bu kararın da yine istinafta bozulacağına inandığını kaydetti.