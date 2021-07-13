Mahkeme: Cinayeti planladın

Endonezya’dan Atlas Okyanusu’na açılan ‘İnce Karadeniz’ gemisinde 20 Aralık 2019’da, yağcı Ergin Aktaş, kaptan Bora Ekşi’yi defalarca bıçaklayarak öldürdü, mürettebattan da 9 kişiyi yaraladı. Türkiye’ye getirilen Ergin Aktaş’a cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 9 kişiyi yaralamaktan 120 yıl, tehdit suçundan da 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



‘YARDIM GELMEZ DEĞİL Mİ’



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi davayı 1 Haziran 2021’de karara bağladı. Ergin Aktaş’a tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yaralama ve tehdit suçlarından ise 45 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme cezanın gerekçesini de açıkladı. Kararda, olaydan bir gün önce sanık Aktaş’ın güverte stajyerine geminin konumunu sorduğu, “Bize bu konumda kimse ulaşamaz, bir şey olsa yardım gelmez değil mi?” diye sorduğu, yanlarına gelen diğer gemi mürettebatına da “Gemide acil müdahale edilmesi gereken bir olay yaşanırsa yardım ne kadar sürede ulaşır? Burada telefon çekmez değil mi?” gibi sorular sorduğu anlatıldı. Mahkeme gemide yaşanan bu olayların, Ergin Aktaş’ın cinayeti planladığının göstergesi olduğunu belirtti.

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