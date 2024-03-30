Mahkeme başkanından sert tepki... Böyle sevgi olmaz olsun

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ÇORUM’da geçen yıl 28 Eylül’de Arif Ergin (48), olaydan 2 ay önce boşandığı ve cadde ortasında tartıştığı Zehra Gümüş’ü (44), yanındaki bıçakla 16 yerinden yaraladı. Gümüş, caddedeki mağazaya sığındı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdığı Gümüş, kurtarılamadı. Olaydan sonra oturduğu parkta suç aletiyle yakalanan Arif Ergin, çıkarıldığı hâkimlik tarafından tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle, Arif Ergin hakkında, ‘boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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‘BU KADIN MÜLKÜN DEĞİL’

Ergin, Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme başkanı, “Şimdi sana bir soru soruyorum, Zehra Gümüş’ü sen mi öldürdün?” dedi. Tutuklu sanık ise “Evet ben öldürdüm” diye cevap verdi. Mahkeme başkanının “Peki, neden öldürdün?” sorusuna ise sanık “Ben eşimi çok seviyordum” cevabını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Böyle sevgi olmaz, böyle sevmeyin. Zaten boşanmışsın, bu kadın senin için mülk değil. Neden cinayeti işledin?” dedi. Sanık Arif Ergin ise “Beni aldattığı için öldürdüm” diye yanıtladı. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için ertelendi.