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Mahkeme başkanından sanığa tepki

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#Zonguldak#Kozlu#Ağır Ceza Mahkemesi
Mahkeme başkanından sanığa tepki
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 07:00

Mahkeme heyeti, Buket Y.’nin raporunun beklenmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

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Zonguldak Kozlu’da 22 Mayıs 2023’te Murat Dursun (50), kıskançlık nedeniyle tartışarak ayrıldığı beden eğitimi öğretmeni Buket Y.’nin (49) evinin otoparkına gitti. Buket Y.’nin otomobilinin lastiklerini bıçakla kesen Dursun, 2 saat beklediği otoparkta Buket Y.’ye bıçakla saldırdı. Buket Y. yaralanırken, Murat Dursun kaçtı. Polis ekiplerinin yakaladığı Dursun tutuklandı.

Dursun hakkında ‘kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dursun savunmalarında, Buket Y.’nin kendisini aldattığını öne sürdü. 4’üncü duruşma Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Murat Dursun ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken Buket Y. gelmedi.

İFADESİNDE YEMİN ETTİ

Dursun, kendisine tanık N.U.’nun cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler gösterdiğini öne sürerek, “Bana cinsel içerikli görüntüler gösterdi. Anam, babam, sizin üzerine yemin ederim, gördüm bunları” deyince mahkeme başkanı ‘Benim üstüme yemin etme’ dedi. Başkanın tepkisinden sonra duruşma salonunda kısa süren gülüşmeler oldu. m Ali Sencer ARSLAN / DHA

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#Zonguldak#Kozlu#Ağır Ceza Mahkemesi

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