Mahkeme başkanından 3 kişiye silah çeken sanığa: Bir daha böyle şeyler yapma

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Olay, 18 Kasım 2022'de Yeni Mahalle Çay Sokak'taki markette meydana geldi. İddiaya göre; Enes Yaprak, husumetlileri Hakan T., Volkan T. ve Satılmış K. ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Enes Yaprak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Husumetlileri ile ikinci kez karşılaşan Yaprak, bu kez üzerine gelen 3 kişiye otomobilinden aldığı silahı doğrultup ateş etmek istedi. Fakat silah tutukluk yaptı. Bir kez daha kavgaya girişen tarafları, bu kez polis ayırdı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Enes Yaprak hakkında 'kasten öldürme ve yaralamaya teşebbüs' suçlamasıyla Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Karar duruşmasında tutuklu sanık Enes Yaprak ile avukatı katılırken, Hakan T., Volkan T. ve Satılmış K. şikayetlerinden vazgeçti. 3 şikayetçi, Enes Yaprak ile çocukluk arkadaşı olduklarını, aralarında husumet bulunmadığını, alkol nedeniyle gereksiz kavgaya tutuştuklarını dile getirdi. Sanık Yaprak da şikayetçilerin üzerine demir çubuk ve palalar ile koştuğunu belirterek, korkutmak amacıyla silah kurduğunu söyledi.

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'TETİĞE BASMADIM'

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın silahını Volkan T.'nin göğsüne doğrulttuğunu, ateş etmeye çalıştığını ancak patlamadığını, bu nedenle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi. Yaprak'ın, Satılmış K.'ye yönelik de 'basit yaralamaya teşebbüs' suçundan ceza alması talep edildi. Hakan T.'ye yönelik eylemi olmadığı için de beraati istenen Yaprak, son sözünde, "Kimseye silah doğrultmadım, aramızda problem yok. Benden şikayetçi değiller. Öldürmeye niyetim yoktu. Tetiğe basmadım, beraatimi istiyorum" dedi.

"ZATEN YAPACAK BİRİ DEĞİLİM"

Sanığın Volkan T.'yi öldürmeye çalıştığına kanaat getiren mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' indirimi de uygulayarak Enes Yaprak'a toplam 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının ardından mahkeme başkanı, sanığa, "Bir daha böyle şeyler yapma, suç" dedi. Tahliye de edilen tutuklu sanık, "Zaten yapacak biri değilim" cevabını verdi.