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Mahkeme acımadı

#Hasret Dalkoparan#Ozan Dum#Cinayet
Mahkeme acımadı

Ümraniye’de 5 aylık hamile Hasret Dalkoparan’ı kucağında 1 yaşındaki bebeği varken 5 el ateş ederek öldüren Ozan Dum ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul Ümraniye’de yaşayan Ozan Dum (21) ile Hasret Dalkoparan (20) iki yıldır birlikteydiler. Bir yaşında bir oğulları vardı. Hasret Dalkoparan ayrıca 5 aylık hamileydi. Ozan Dum, Adem Yavuz Mahallesi’ndeki evlerinde 4 Şubat 2022 tarihinde Hasret Dalkoparan’ı 5 kurşunla vurarak hem onu, hem de karnındaki bebeğini öldürdü. Hasret Dalkoparan’ın bu sırada kucağında 1 yaşındaki çocuğu da vardı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındığında, “Hasret’i yanında biriyle gördüm. Kendimi kaybettim. Hasret onun önünde siper olduğu için öldü” diyerek kendisini savunan Ozan Dum’a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Mahkeme acımadı

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İNDİRİM YAPILMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Ozan Dum’u ‘gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’tan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada hiç indirim uygulanmadı.

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#Hasret Dalkoparan#Ozan Dum#Cinayet

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