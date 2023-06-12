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Mahallelinin linç girişiminden jandarma üniforması giydirilerek kurtarıldılar

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#Bursa#Uyuşturucu#Linç
Mahallelinin linç girişiminden jandarma üniforması giydirilerek kurtarıldılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 13:59

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Y.T. (26), uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla mahalle halkı tarafından linç edilmek istendi. Y.T.’nin, marketlerine sığındığı 4 akrabası, mahalleliye baltalarla saldırdı. Jandarma ekipleri, 5 saatin sonunda gözaltına aldıkları marketteki 5 şüpheliyi, jandarma üniforması giydirerek, kalabalığın arasından çıkardı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, uyuşturucu satışı yaptığını iddia ettikleri Y.T.'ye tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.T. akrabalarının marketine sığındı.

Mahallelinin linç girişiminden jandarma üniforması giydirilerek kurtarıldılar

Y.T. ve 4 yakını, mahalle halkına baltalarla saldırırken, sayıları kısa sürede artan kalabalık, 5 kişiyi kovalamaya başladı. Markete sığınan Y.T. ile yakınları A.T. (25), N.T. (29), S.T. (35) ve G.T. (40), kalabalık tarafından linç edilmek istendi. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Mahallelinin linç girişiminden jandarma üniforması giydirilerek kurtarıldılar

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Jandarma komando timlerinin de arasında olduğu yaklaşık 100 jandarma, yaklaşık 500 kişiyi sakinleştirmek için yoğun çaba sarfetti. Ekipler, kalabalığı marketin çevresinden uzaklaştırmak için 5 saat boyunca uğraştı. İkna yöntemi başarısız olunca, marketteki 5 şüpheli, jandarma üniforması giydirilerek gözaltına alındı.

Mahallelinin linç girişiminden jandarma üniforması giydirilerek kurtarıldılar

Şüpheliler, üniformalarla kalabalığın arasından geçirilerek, araçlara bindirildi. O sırada bazı kişiler, şüphelileri fark ederek saldırmaya çalıştı. O anlar kameraya da yansıdı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahallelinin linç girişiminden jandarma üniforması giydirilerek kurtarıldılar

 

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#Bursa#Uyuşturucu#Linç

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