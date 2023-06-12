Mahallelinin linç girişiminden jandarma üniforması giydirilerek kurtarıldılar

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, uyuşturucu satışı yaptığını iddia ettikleri Y.T.'ye tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.T. akrabalarının marketine sığındı.

Y.T. ve 4 yakını, mahalle halkına baltalarla saldırırken, sayıları kısa sürede artan kalabalık, 5 kişiyi kovalamaya başladı. Markete sığınan Y.T. ile yakınları A.T. (25), N.T. (29), S.T. (35) ve G.T. (40), kalabalık tarafından linç edilmek istendi. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

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Jandarma komando timlerinin de arasında olduğu yaklaşık 100 jandarma, yaklaşık 500 kişiyi sakinleştirmek için yoğun çaba sarfetti. Ekipler, kalabalığı marketin çevresinden uzaklaştırmak için 5 saat boyunca uğraştı. İkna yöntemi başarısız olunca, marketteki 5 şüpheli, jandarma üniforması giydirilerek gözaltına alındı.

Şüpheliler, üniformalarla kalabalığın arasından geçirilerek, araçlara bindirildi. O sırada bazı kişiler, şüphelileri fark ederek saldırmaya çalıştı. O anlar kameraya da yansıdı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.