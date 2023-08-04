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Mahalleli isyanda! Karavan park edilen sokak şimdi karavan galerisine döndü

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#Antalya#Karavan#Konyaaltı
Mahalleli isyanda Karavan park edilen sokak şimdi karavan galerisine döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 10:55

Antalya'da mahallelinin şikayetçi olduğu yol kenarına park edilen karavanlarla ilgili süreç devam ediyor. Karavancılar arasında yolun meşhur olmasıyla bir işletme, 250 bin liraya satışını yaptığı sıfır karavanları yol kenarına park edip pazarlamaya başladı.

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Konyaaltı ilçesi Gürsü Mahallesi 322 Sokak'ta oturanlar, yol üzerinde park halindeki sayısı 80'i bulan karavanlardan dert yanıyor. Sokağa karavanların uzun süreyle park edilmesi, mahalleli ile karavan sahiplerini zaman zaman karşı karşıya getiriyor.

Mahalleli isyanda Karavan park edilen sokak şimdi karavan galerisine döndü

"ATIK SULARINI YOLA DÖKÜYORLAR"

Karavancıların görüntülerinin rahatsız edici olduğunu savunan mahalleli, karavanların başka yere taşınmasını istiyor. Karavancıların atık suları yola döktüğünü öne süren, kimilerinin çamaşırları kurutmak için yol kenarlarına astığını söyleyen mahalleli, belediyeye defalarca şikayet ettiklerini, ancak sonuç alamadıklarını kaydetti.

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Mahalleli isyanda Karavan park edilen sokak şimdi karavan galerisine döndü

Yolun iki tarafında park halindeki bazı karavanların sahipleri ise etrafını su dolu şişelerle çevreleyerek başka karavanların yakınına park etmesini engelliyor. 80 karavandan sadece 5'inde sürekli yaşayanlar olduğu görülüyor.

Mahalleli isyanda Karavan park edilen sokak şimdi karavan galerisine döndü

Çoğunda plaka olmayan, kime ait olduğuna dair bilgi de bulunmayan karavanlardan, diğer karavancılar da rahatsız. Özellikle kimliği belirsiz kişilerin karavanların etrafında gece saatlerinde uygunsuz hareketlerde bulunduğunu öne süren karavancılar, gidecekleri yerleri olmadığı için burada beklediklerini belirtti.

Mahalleli isyanda Karavan park edilen sokak şimdi karavan galerisine döndü

Kentte sokağın 'karavan park' olarak tarif edilmesi, bazı işletmelerin de dikkatini çekti. Karavan üretimi yapan Konya ve Sakarya merkezli işletme, ürettiği sıfır karavanları bu alana park etti.

Mahalleli isyanda Karavan park edilen sokak şimdi karavan galerisine döndü

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Yoldan görünecek şekilde camına 'satılık' ilanı yapıştırıp, çekme karavanın özelliklerini de sıralayan işletme, her bir karavan için 250 bin TL fiyat belirledi. Birbiri ardına karavanları sıralayan işletmenin zaman zaman gelip karavanların zarar görüp görmediğini kontrol ettiği de öğrenildi.

Mahalleli isyanda Karavan park edilen sokak şimdi karavan galerisine döndü

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#Antalya#Karavan#Konyaaltı

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