Mahalleli diken üstünde... Deprem olsa biz öldük demektir

İstanbul Küçükçekmece’de önceki gün sabah saatlerinde kendiliğinden çöken bir kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı 4 katlı bina belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Yanındaki bina da tedbir amaçlı tahliye edildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından cadde dün sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

3 YARALI TABURCU EDİLDİ

Binanın kaçak olan en üst katında yaşayan Türkmenistanlı bir kişi enkazda kalarak hayatını kaybetti. 8 kişi ile 6 aylık bir bebek yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan 3’ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken 6 aylık bebeğin annesi Seyitgül Babajanowa’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

‘BİNALAR HEP ÇÜRÜK’

Mahalle sakinleri ise şoku hâlâ atlatamadı. Son derecede tedirgin olan komşular, aynı şeyin kendi başlarına gelmesinden korkuyor. Yıkılan binaya yakın bir apartmanda oturan mahalle sakini Ayşe Buldu, “Bunlar aslında mesajdır, yaşayacağımız şeyler. Her an bizim de başımıza gelebilir diyerek önlem alınması gerekiyor. Evler hep çürük, aynısı başımıza gelecek. Oturduk bekliyoruz, bir şey yapamıyoruz. Devlet ve belediye yardımcı olsun istiyoruz, evlerimiz yenilensin istiyoruz. Her gün mezarımıza girip çıkıyoruz. Biz de devletle beraber çalışalım, yenilenelim. Yardımcı olsunlar” dedi.

‘MAHALLEDEN ÇIKAMAYIZ’

Yan binada gürültüyü duyup dışarı çıktıklarını belirten mahalle sakinleri Erdal Yavuz ile Taner Kılıç ise bölgenin kentsel dönüşüme sokulması gerektiğini söyledi: “Bu çevrede, mahallemizde eski bina sayısı fazla. Evlerin çok büyük kısmı riskli. Deprem olsa kurtulamayız. Şu çevremizdeki diğer birkaç bina daha yıkılsa mahalleden bile çıkamayız. İmar sorunu var, herkesin maddi imkânı da yetmiyor. Devlet büyüklerinin konuyla ilgilenmesi ve artık sokakların kentsel dönüşüme sokulması lazım.”

‘ÜFLESEN YIKILACAKLAR’

Binaların deprem olmadan yıkıldığını söyleyen Hasan Gül de “Bir an önce kentsel dönüşüme girilmesi gerekiyor, bakın bu binaların hepsi riskli ve sarsıntı olmadan, üflesen yıkılacak durumdalar. Burada 1 bina çöktü kaosu gördünüz, 10 bina çökse ne olacak? İstanbul’da binalar öncelikli konu olmalı” diye konuştu. (Emin Mert KIRARSLAN/İSTANBUL)

BİNA SAHİBİ TUTUKLANDI

- Çökmeden sonra gözaltına alınan bina sahibi Hacı Murat Gençtürk, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, olayla ilgili bilirkişi ön incelemesinde Gençtürk’ün zemin katta bulunan iş yeri sahiplerinin binanın sallandığına ilişkin beyanlarına rağmen resmi mercilere başvuruda bulunmadığı, güçlendirilmesi için herhangi bir özel şirketle de görüşmediği belirlendi.

Binanın resmi planlarında zemin kat üzerinde 3 kat gözükmesine rağmen fiilen zemin katın üzerinde 4 kat olduğunun görüldüğü ve bu hususun mülk sahibi tarafından da bilindiği, bilinmesine rağmen bu konu hakkında da inceleme veya imarı konusunda resmi mercilere herhangi bir başvuruda bulunmadığı belirtildi. Bu eylemleriyle mülkü olan binanın yıkılmasında ve içerisinde yaşayanların ölmesinde ve yaralanmasında kusurlu olduğu ifade edildi.

DÖNERCİLER SERBEST

Döner lokantasını 2021’de tadilat yaparak faaliyete geçiren Özcan Kayar ise adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Döner lokantasının yeni işletmecileri olan Dinçer çifti de savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Binanın altındaki dönercide kolon kesilmiş olabileceği iddiaları ise henüz kesinlik kazanmadı. Soruşturma kapsamında enkazda yapılan ilk bilirkişi incelemelerine göre bu aşamada kolon veya kiriş kesme yapılmadığı, buna ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi. (Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL)

ÇATI KATINDA 7 KİŞİ YAŞIYORLARDI: ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

- 1988’de yapılan, üzerine sonradan kaçak kat eklenen, inşasında deniz kumu kullanılan, beton parçalarından deniz kabukları çıkan ve büyük bir gürültüyle hiç sallanmadan kendi kendine yıkılan 4 katlı binanın çatı katında 7 kişilik Türkmenistan uyruklu aile yaşıyordu.

Türkiye’ye 7 yıl önce gelen ve 4 yıl önce binaya yerleşen tekstil firması çalışanı Dovletyar Charyyev, 6 akrabasıyla yaşadığı binanın çatı katında enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın 1 çocuğuyla birlikte Türkmenistan’da yaşayan eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirilen Charyyev, buradaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ülkesi Türkmenistan’a götürülecek.

‘YARIM SAATLE KURTULDUM’

Bina çökmeden yarım saat önce işe gitmek için evden çıkan Dovletyar’ın kız kardeşi Arzu Charyyev, “Alttaki dükkân telefon mağazasıyken dönerci oldu, kolon kesildi mi bilgim yok. Yarım saat önce işe gitmek için evden çıktım, binanın çöktüğünü öğrenince geri döndüm” dedi.

KUKİ’SİYLE BULUŞTU

-Önceki gün meydana gelen çökme sonrası enkazdan kendi imkânlarıyla yaralı olarak kurtulan Korkut Yılmaz Akay, öldü sanılan ama 12 saat sonra Sar Akay Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Kuki isimli köpeği ile birlikte mutluluk fotoğrafı çektirdi. Korkut Yılmaz Akay, yaşadıklarını şöyle anlattı: “3. kattaydım, deprem olduğunu düşünüp yatakla dolap arasında önceden planladığım yaşam üçgenine kendimi bıraktım ve kendi imkânlarımla kurtuldum. Kentsel dönüşüm konusunda vatandaşlara yardım edilmesini ve riskli binaların yenilenmesini istiyoruz.”