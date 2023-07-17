×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mahalle bekçisi, komşusu tarafından kızının yanında öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Semih Yalvarıcı#İzmir#Cinayet
Mahalle bekçisi, komşusu tarafından kızının yanında öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 17:24

İzmir'de çarşı ve mahalle bekçisi Semih Yalvarıcı (34), gürültü yüzünden daha önce tartıştığı komşusu tarafından, 9 yaşındaki kızıyla evden çıkarken pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Haberin Devamı

Olay, saat 11.30 sıralarında, Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi evli ve 1 çocuk babası Semih Yalvarıcı ile psikolojik sorunları olduğu öne sürülen alt kat komşusu E.A. (24) arasında gürültü yüzünden önceki gün tartışma yaşandı.

Mahalle bekçisi, komşusu tarafından kızının yanında öldürüldü

(Semih Yalvarıcı)

Bugün, 9 yaşındaki kızı ile birlikte evden çıkan Semih Yalvarıcı'ya, ‘darp’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından kaydı olan E.A. merdivenlerde pompalı tüfekle ateş etti. Yalvarcı kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Semih Yalvarıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. E.A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Mahalle bekçisi, komşusu tarafından kızının yanında öldürüldü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Semih Yalvarıcı#İzmir#Cinayet