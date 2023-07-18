×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mahalle bekçisi çocuğunun yanında öldürülmüştü! Katil komşu tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Semih Yalvarıcı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 15:48

İzmir'de, çarşı ve mahalle bekçisi Semih Yalvarıcı'yı (34) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Emirhan Aytekin (24), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi evli, 1 çocuk babası Semih Yalvarıcı ile psikolojik sorunları olduğu öne sürülen alt kat komşusu Emirhan Aytekin arasında gürültü nedeniyle önceki gün tartışma yaşandı. Dün, 9 yaşındaki kızıyla birlikte evden çıkan Semih Yalvarıcı'ya, 'darp' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydı olan Aytekin, merdivenlerde pompalı tüfekle ateş etti.

Mahalle bekçisi çocuğunun yanında öldürülmüştü Katil komşu tutuklandı

Yalvarıcı kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yalvarıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aytekin gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Aytekin tutuklandı.

Haberin Devamı

Mahalle bekçisi çocuğunun yanında öldürülmüştü Katil komşu tutuklandı

Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Emirhan Aytekin'in, 14 Temmuz'da halasına da bıçakla saldırdığı ortaya çıktı. Birçok akrabasına da rahatsızlık verdiği belirtilen Aytekin'in ifadesinde, Semih Yalvarıcı'yı gördüğünde ondan korktuğunu, bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Mahalle bekçisi çocuğunun yanında öldürülmüştü Katil komşu tutuklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Semih Yalvarıcı#Cinayet