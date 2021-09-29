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Magnum çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekiliş sonuçları için geri sayım

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Magnum çekilişi ne zaman Magnum Porsche çekiliş sonuçları için geri sayım

Magnum Porsche çekiliş sonuçları için geri sayım devam ediyor. 1 Nisan'da başlayan Magnum Porsche kampanyasına katılım 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Magnum çubuklarından çıkan şifre ile çekilişe katılan 2 kişiye Porsche marka araba hediye edilecek. Peki, Magnum çekilişi ne zaman?

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Çubuklarda çıkan kodları Magnum.com.tr ya da SMS aracılığıyla ileten kişiler, çekiliş tarihine odaklandı. Kampanya koşullarına göre, çekiliş sonucu ekim ayında duyurulacak. 

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan çekiliş ile netlik kazanacak. 

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

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