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Mağdurlar anlattı! İşte Palalı’nın bataklığı

#Palalı Sabri#Sabri Çelebi#İnsan Kaçakçılığı
Mağdurlar anlattı İşte Palalı’nın bataklığı

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran Sabri Çelebi hakkında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. 'Palalı Sabri' olarak da bilinen Çelebi, Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurmakla suçlanıyor. İddianamede, Fas’tan sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olmak için geldiğini belirten Ahlam Oudar; otellerde kaldığını, garson olarak çalışmaya başladığı ve kulüpte zorla fuhuşa zorlandığını söyledi.

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Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldırması nedeniyle ‘Palalı Sabri’ olarak bilinen Sabri Çelebi’nin Fas-İstanbul hattında kurduğu fuhuş çetesi geçtiğimiz günlerde çökertilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çelebi’nin ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘insan ticareti yapmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek’ suçlarından 140 yıldan 248 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

KADINLARI ZORLAMIŞLAR

İddianamede, Faslı kadınlar yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Çalışıp para kazanmak için yasal yollarla Türkiye’ye geldiğini belirten Soukaina Bouyakhf, maddi durumu iyi olmadığı için kulüpte konsomatrislik yapmayı kabul ettiğini ancak fuhuş yapmak istemediğini, işi bırakmak istediğini söylediğinde Mehmet Çelebi, Müslüm Çelebi ve Hüseyin Çelebi’nin kendisini dövdüklerini öne sürdü. Suç örgütünün elinden kurtulmak için 155’i aradığını, bunu öğrenen Hüseyin Çelebi’nin kendisini dövdüğünü, bir daha polisi araması durumunda kendisini öldüreceğini söylediğini ifade etti.

Fas’tan sağlık sorunundan dolayı ameliyat olmak için geldiğini belirten Ahlam Oudar, otellerde kaldığını garson olarak çalışmaya başladığı kulüpte fuhuşa zorlandığını söyledi.

Türkiye’ye ilk kez turist olarak 2018’de en son ise 16 Haziran 2021’de geldiğini belirten Fatıma Temlalı, ise “Kulüpte ilk başta garson olarak çalıştım. Mehmet Çelebi beni zorla döverek konsomatrislik yaptırdı. Bana fuhuş yaptırmaya çalıştılar ben de intihar etmek istedim, vazgeçtiler” dedi.

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#Palalı Sabri#Sabri Çelebi#İnsan Kaçakçılığı

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