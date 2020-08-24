Magandalığın sonu

Ayazağa Mahallesi’ndeki bir ara sokakta, içinde çocuklarının da bulunduğu aracı kullanan Fatma Zaralı, iddiaya göre yol vermediği için öfkelenen erkek sürücüyle tartıştı. Tartışma sırasında erkek sürücü, aracından inerek Fatma Zaralı’ya tokat attı. Tekvandocu olduğu iddia edilen Fatma Zaralı ise önce kendini savundu daha sonra vurmaya devam etmeye kalkışan adamı kıpırdayamaz hale getirdi. Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen adam, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti. Fatma Zaralı ise arkasından koştuğu adama yumruk atmaya devam etti. Gömleği yırtılan erkek sürücü, aracını durdurduktan sonra yine saldırmaya kalkıştı. Ancak onu burnundan tutan Fatma Zara buna izin vermedi. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek onları ayırdı. Adamın aracına binerek uzaklaşmasının ardından Zaralı da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.