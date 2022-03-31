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Magandalardan pişkin ifade: Gençlerin hevesine karışmayın

#Maganda#Bursa#Silah
Magandalardan pişkin ifade: Gençlerin hevesine karışmayın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde rastgele etrafa ateş açan şüpheliler yakalandı. Polis 3 şüpheliden 2'sini yakaladı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, "Gençlerin hevesine karışmayın'' dedi.

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Olay, İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. 3 şüpheli ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açtı. Şüphelilerin rahat tavırlar içinde etrafa ateş açmaları bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri görüntüler üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Magandalardan pişkin ifade: Gençlerin hevesine karışmayın

Yapılan çalışma sonucu şüpheliler Can K.(21) ve S. E.(16) suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı. Sorgulamanın ardından 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Can K., neden ateş ettiniz? sorusuna "Gençlerin heveslerine karışmayın" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

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#Maganda#Bursa#Silah

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