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Magandalar balkondaki çocuklara aldırış etmeden ateş açtılar! Görüntülere tepki yağdı

#İzmir#Menemen#Düğün Konvoyu

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün konvoyunda pompalı tüfekle ateş açan magandalar görüntülendi. Konvoydakiler ateş açtığı esnada yakındaki bir evin balkonunda çocukların da bulunması dikkat çekerken, ateş açan şahısların kimliklerinin belirlendiği öğrenildi.

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü ilçeye bağlı Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyu sokağa geldiği esnada sokakta bekleyenler ve konvoyda otomobillerden inen kişiler, ellerindeki pompalı tüfekle havaya ardı ardına ateş açmaya başladı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, ateş açıldığı esnada yakındaki bir evin balkonunda çocukların bulunması dikkat çekti.

Olayda şans eseri herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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#İzmir#Menemen#Düğün Konvoyu

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