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Maganda şeridi

#Beylikdüzü#TEM Hadımköy#Maganda
Maganda şeridi

İstanbul’daki TEM Hadımköy Gişeleri ile Beylikdüzü’nü bağlayan yoldaki kaldırım, trafik sıkışıklığından kaçmak isteyen magandalar için otoyol gibi oldu. Polisin yazdığı cezalar da magandaları yıldırmadı.

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İstanbul’da mesaiye gidiş ya da dönüş saatleri... Binlerce İstanbullu işine ya da evine ulaşmak için trafikte bekliyor. Magandalar da tam bu saatlerde ortaya çıkıyor. Emniyet şeritleri ve kaldırımlar onlar için yola dönüşüveriyor. Trafikte kural tanımayan sürücülerin en sevdikleri yollardan biri de üzerinde bisiklet yolu da bulunan geniş kaldırımları nedeniyle Beylikdüzü-TEM Hadımköy Gişeleri arasındaki bağlantı yolu. Yolda daha önce birçok kaza, yayalarla magandalar arasında kavgalar yaşandığı için polisler tarafından iyi bilinen bir yer. Polisler sık sık burada bekleyip kaldırımda sürenlere ceza yazıyor. Ancak yine de trafik magandaları alışkanlıklarından vazgeçmiyor.

YAYALAR ŞİKÂYETÇİ

Trafik ışıklarını atlamak için bile kaldırımı kullananlar var. Özellikle motosikletler ve servis araçları yol boyunca kaldırımdan sürmeye devam ediyor. Özellikle motosikletli kuryelerin bu yolu sık sık kullandıklarını belirten Salih Kınacı (28), “İşyerinden evime giderken bu yolu kullanıyorum. Trafik yoğun olduğunda arabalar da kaldırıma çıkıyor ama özellikle motosiklet sürücüleri çok kullanmaya başladı. Kuryeler sipariş yetiştirmeye çalışıyorlar. Ters yön olmasına rağmen burayı kullanıyorlar, az önce de biri yanımızdan geçti. Yetkililerden önlem alınması konusunda yardım istiyoruz” dedi.

 

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#Beylikdüzü#TEM Hadımköy#Maganda

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