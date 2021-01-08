Maganda kurbanı

Tedaviye alınan küçük Yağmur´un sırtında, omuriliğine yakın olduğu belirlenen mermi, riskli olduğu gerekçesiyle çıkarılamadı.ADANA, Seyhan’da Mesut D. bisikletiyle arsa meselesi yüzünden husumetli oldukları Eyüp U.´nun otomobilinin dikiz aynasına çarptı. Eyüp U. ile Mesut D. arasında bu nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan Abdulkadir D. ile Mesut D. yaralandı. Kavga sırasında Ramazan U.'nun ateşlediği tabancadan çıkan mermi, bu sırada sokakta oynayan Yağmur Demir´in sırtına isabet etti. Yağmur´un kanlar içerisinde yığıldığını gören şüpheliler kaçtı. Tedaviye alınan küçük Yağmur´un sırtında, omuriliğine yakın olduğu belirlenen mermi, riskli olduğu gerekçesiyle çıkarılamadı.Şüphelilerden, silahı kullanan Ramazan U. ile Derviş U. tutuklandı, Halil U. ile Şahin U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.