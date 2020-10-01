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BALIKESİR (AA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 12:12 | Son Güncelleme:

Madra Dağı'nda mahsur kalan 7 keçiyi itfaiye kurtardı

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Madra Dağı'nda mahsur kalan 7 keçiyi itfaiye kurtardı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde tırmandıkları dağda iki gündür mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Madra Dağında mahsur kalan 7 keçiyi itfaiye kurtardı
Alınan bilgiye göre, Çakırdere Mahallesi Yaylataşı mevkisindeki Madra Dağı eteklerine tırmanan 7 keçi, çıktıkları yerden inemedi.
Çakırdere Mahallesi Muhtarı Kadir Süzük, bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği personeli, 6 saat süren çalışma sonucu, 5'i Süzük'e ait 7 keçiyi kurtararak, sahiplerine teslim etti.

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