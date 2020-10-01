Madra Dağı'nda mahsur kalan 7 keçiyi itfaiye kurtardı

Alınan bilgiye göre, Çakırdere Mahallesi Yaylataşı mevkisindeki Madra Dağı eteklerine tırmanan 7 keçi, çıktıkları yerden inemedi.

Çakırdere Mahallesi Muhtarı Kadir Süzük, bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği personeli, 6 saat süren çalışma sonucu, 5'i Süzük'e ait 7 keçiyi kurtararak, sahiplerine teslim etti.