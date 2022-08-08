MadMax filminden esinlendi, kendi motosikletini yaptı! İşte maliyeti

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Arhavi Sanayisinde Kaporta Ustası olan Tamer Günsel, hobi olarak ilgilendiği motosikletlerle eskiden izlediği Mad Max filminden de esinlenerek, kendi tasarımıyla hurda malzemelerden motosiklet yaptı.



Koç boynuzu, kuru kafa gibi aksesuar ve hurda malzemelerle yaptığı motosiklet görenlerin ilgisini çekerken, yöre halkı ilginç motosiklet ile fotoğraf çektiriyorlar.