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Madencilerden Cumhuriyet konseri

#Madenci#Maden İşçisi#Konser
Madencilerden Cumhuriyet konseri

Zonguldak'ta yerin yüzlerce metre altında çalışan maden işçilerinden oluşan Türkiye'nin ilk madenci korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser verdi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri tarafından 3 yıl önce kurulan Madenciler Korosu, Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne aldı. Valilik binası önünde konser veren koroyu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçileri ve vatandaşlar izledi.

Madencilerden Cumhuriyet konseri

Maden işçilerinin seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve türküler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İzleyiciler, zaman zaman söylenen şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan maden işçileri, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Madencilerden Cumhuriyet konseri

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#Madenci#Maden İşçisi#Konser

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