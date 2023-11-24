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Maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı

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#SİİRT#Şirvan#Eti Bakır Anonim
Maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:00

SİİRT Şirvan’daki Maden köyünde Eti Bakır Anonim şirketine ait bakır madeni ocağında dün 01.25’te göçük meydana geldi.

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Gece vardiyasında olan 5 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırdı. İşçilerden Giresunlu Zekai Can Çalık (32), Siirtli Orhan Gültekin (26) ve İzmirli Emre Gökduman (24), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı
Emre Gökduman

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Y.K., A.T. ve D.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.  

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5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Hayatını kaybedenlerden maden mühendisi Zekai Can Çalık’ın 5 aylık evli olduğu öğrenildi. Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinden olan Çalık’ın 4 gün önce sosyal medya hesabından en son eşi Humay Çalık ile ‘Aşk’ adlı fotoğrafı paylaştığı görüldü. Çalık çiftinin Ankara’da yaşadığı ve Humay Çalık’ın da Ankara’da bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

Maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı

 

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#SİİRT#Şirvan#Eti Bakır Anonim

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