Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Maden faciasında ihmal soruluyor

Güncelleme Tarihi:

#Amasra#Cumhuriyet Başsavcılığı#Maden Faciası
Maden faciasında ihmal soruluyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 07:00

Amasra’da maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan 24 kişinin Emniyet’teki sorgusu sürüyor. Gözaltındakilere, “İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?” sorularının yöneltildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın maden faciasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 24’ü Bartın’da gözaltına alındı. 1 kişinin ise İstanbul’da gözaltına alınacağı açıklandı. Aralarında Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü ve aspiratör mühendisi olan 24 kişinin Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor. Gözaltındaki kişilere, “İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?” sorularının yöneltildiği belirtildi.

1 AY YILLIK İZNE AYRILDILAR

Maden faciasının sonrasında eksi 300 kotunda yangının devam etmesi nedeniyle eksi 250 ve eksi 100 kotuna taş tozu ile baraj yapılmıştı. Savcılık kararı ile izin verilen görevlilerin dışında madene giriş-çıkış yasaklanırken, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde yer altında çalışan 461 işçinin, 1 ay süreyle yıllık izne ayrıldıkları bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amasra#Cumhuriyet Başsavcılığı#Maden Faciası

BAKMADAN GEÇME!

Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik

BAKMADAN GEÇME!

Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik