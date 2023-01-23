Maden faciasında 1066’şar yıl hapis talebi

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Amasra Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı, aralarında müessese yetkililerinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianame, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 116 müştekinin yer aldığı iddianamede, halen tutuklu bulunan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için ‘olası kast ile kasten öldürme’ suçundan 20 yıldan 25’er yıla kadar hapis cezası istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca ‘olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama’ suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 1 yıl 8 aydan 4’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. 4 yöneticinin toplam 846 yıl 8 aydan 1066’şar yıla kadar hapsi istendi.

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İKİNCİ PATLAMA ÖLÜMLERE YOL AÇTI

Öte yandan iddianamede, olay günü saat 18.00 sıralarında gaz sensör kayıtlarında karbonmonoksit ve metan gazının yükseldiği, bu yüksekliklerin eksi 320 kalın damar arın bölgesindeki dinamit patlamasına ait olduğu, saat 18.09 sıralarında ise ölümlere yol açan ve metan patlaması olarak değerlendirilen ikinci büyük patlamanın gerçekleştiği belirtildi.