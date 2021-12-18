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Madde bağımlısı oğulları evi yaktı! Otomobilde kalıyorlar

#Karabük#Otomobil#Yangın

Karabük’te, madde bağımlısı oğulları Oktay Yeşil'in (20) evlerini ateşe verdiği Hülya-Şaban Yeşil çifti, otomobilde kalıyor. Diğer çocuklarının komşularında kaldığını söyleyen Şaban Yeşil, canlarını zor kurtardıklarını belirterek, evinin tamiri için yardım istedi.

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Yeşil’in Atatürk Mahallesi Büklüm Sokak’ta oturan inşaat işçisi, 5 çocuk babası Şaban Yeşil’in tek katlı evinde 14 Aralık günü saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yeşil’in oğlu Oktay Yeşil, ailesi uyuduğu sırada evi ateşe verip kaçtı. Uyanan aile bireyleri, dışarı çıkıp komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken Oktay Yeşil yakalandı. Madde bağımlısı olan Oktay Yeşil, tedavi için hastaneye yatırıldı.

'5 DAKİKA DAHA UYANMASAK ÖLÜYORDUK'

Şaban ve Hülya Yeşil çifti, yangın sonrası, çocuklarını komşularına bıraktı, kendileri de yanan evlerinin yanına park ettikleri otomobilde kalmaya başladı. Yaşananları anlatan Şaban Yeşil, “Gece saatlerinde evde yatıyorduk. Madde bağımlısı bir oğlum var, o eve geldi. Biz uyumaya devam ettik. O sırada evi ateşe verdi. 5 dakika daha uyanmasak evde ölüyorduk” dedi.

Kalacak, gidecek yerlerinin olmadığını belirten Yeşil, “Arabanın içinde yatıyorum. Oğlumu psikiyatriye yatırttık. İşim yok, cebimde 5 kuruş param yok. Havalar soğuk, malum kış ayı. Komşular ekmek, su veriyorlar. Evi yaptıracak durumum yok. Devlet büyüklerimden, hayırseverlerden yardım bekliyorum. Ben nereye kadar arabada yatacağım? Eşim de benimle birlikte, çocuklar komşuda kalıyor. Ne zamana kadar orada kalacaklar? Ben burada kuru ekmekle otururum ama benim evim yapılsın. Oğlum madde bağımlısı onun da tedavi edilmesini istiyorum. Bugün yarın çıkıp belki bu sefer de bizi öldürecek. Zaten zor kurtulduk. Ben başka hiçbir şey istemiyorum” diye konuştu.

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#Karabük#Otomobil#Yangın

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