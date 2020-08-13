Madde 31/1-A Trafik Cezası nedir? Arabada Olması (Bulunması) Gerekenleri Bulundurmama cezası ne kadar? (2020)

31/1-a aracın cinsine bağlı olarak bulundurulması gereken malzemelerin eksik olması ve eksik bir şekilde aracın kullanılmasından dolayı uygulanan ceza maddesidir.

31/1-A Trafik Cezasının Ücreti Nedir?

31/1-a para cezası 2020 yılında 24 TL zamlanarak 132 TL olmuştur.

31/1-A Ehliyete Yazılan Ceza Kaç Puandır?

31/1-a cezasından ötürü ehliyete eklenecek olan ceza puanı 10 puandır.

31/1-A Ceza Maddesine İndirim Uygulanabilir mi?

Bu ceza maddesine indirim uygulanabilmektedir. 132 TL olan cezaya %25 indirim uygulanır ve 99 TL olarak cezanın ödemesi yapılabilir. İndirimden yararlanmak için 15 gün şartı bulunmaktadır. 15 içinde kesilen cezalarda indirim yapılır.

31/1-A Cezasının Ödemesi Nasıl Yapılmalı?

Diğer cezalar gibi bu cezayı da bankalar aracılığı ile ödemek mümkündür. Bankaların her hangi bir şubesinde veya atmden de ödeme yapılabilir. Bunun dışında herhangi bir Ptt şubesi aracılığı ile de ödeme yapılır.