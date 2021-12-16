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'Madam'ı kaçırmıştı, tutuklandı! İfadesi şaşkına çevirdi

#Zonguldak#Ereğli#Köpek
Madamı kaçırmıştı, tutuklandı İfadesi şaşkına çevirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evin bahçesinden ‘Madam’ isimli Alman kurdu cinsi köpeği kaçırdığı iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheliden Murat T. (41) tutuklandı, oğlu ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Murat T. ifadesinde köpeklere merakının olduğunu ifade ederek, "Kafesin kapağı kendiliğinden açılınca biz de köpeği aldık. Aracımıza bindirdik ve olay yerinden ayrıldık" dedi.

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Ereğli ilçesi, Orhanlar Mahallesi, Yalı Caddesi'nde 5 Aralık günü Meltem-Metin Akman çiftinin Alman kurdu cinsi köpeği 5 yaşındaki 'Madam', evin önündeki kulübesinden kaçırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası Akman çiftinin ihbarı üzerine polis, köpeğin bulunması için çalışma başlattı. Köpek, 4 gün önce bir sokakta ağaca bağlı, terk edilmiş olarak bulundu. Köpeklerine kavuşan Meltem ve Metin Akman çifti, büyük sevinç yaşadı.

Madamı kaçırmıştı, tutuklandı İfadesi şaşkına çevirdi

Güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, Murat T. ve oğlunu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat T. ifadesinde köpeklere karşı merakının bulunduğunu belirterek, "Oğlumun arkadaşı bana köpek bulduklarını söyledi. Ben de köpeği görmek için gittim. Kiralamış olduğum araç ile oğlumla birlikte Bozhane Hamamı'nın bulunduğu tarafa gittik. Berkay ve ben arabadan indik, oğlum arabada kaldı. Köpeğin yanına gittiğimizde köpek bir kafesin içerisinde duruyordu, sahipli olduğu belliydi, kafesin kapağı kendiliğinden açılınca biz de köpeği aldık. Aracımıza bindirdik ve olay yerinden ayrıldık. Devamında köpeğe bir evin bahçesinde bakmaya başladık. Biz yokken köpeğin sahibi gelerek köpeği almış" dedi.

Madamı kaçırmıştı, tutuklandı İfadesi şaşkına çevirdi

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Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat T. tutuklandı, ismi açıklanmayan oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Murat T.'nin avukatı, müvekkilinin çalma kastıyla hareket etmediği gerekçesiyle tutuklanmasına itiraz etti.

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#Zonguldak#Ereğli#Köpek

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