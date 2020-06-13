Maçka’daki dehşet anını anlattılar: Durmadan vuruyordu

İstanbul’da Maçka Demokrasi Parkı’nda önceki gün 17.00 sıralarında, Dr. Süleyman Dönmezler, meslektaşı olan iki arkadaşıyla yürürken, yanlarına gelen kişiyle laf atma yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sürerken, elindeki bira şişesini kıran kişi, saldırdığı Dönmez’in boğazını kesti. Dönmezler kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmezler’in ilk yardımına, yanında bulunan meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Daha fazla kan kaybetmemesi için, tişörtle boğazına tampon yapılan Dönmezler, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Boğazında, yüzünde ve kollarında kesikler bulunan Dönmezler’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri saldırganın Adının Emrah Danışman (32) olduğunu belirledi. Şüphelinin, kamera görüntülerini incelemesinde Eyüpsultan’da annesinin evine gittiği tespit edildi. Danışman burada gözaltına alınırken, yapılan incelemede 5 kasten yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan kaydı çıktı. Evde bulunan kanlı ayakkabısı da incelemeye alındı. Polis, olay sırasında Dönmezler’in yanında bulunan iki meslektaşının ifadelerini de aldı.

Meltem Ş. ifadesinde, “Biz yürürken Süleyman telefonla konuşuyordu. Biraz arkamızdaydı. Arkadan sesler duyunca geri dönüp baktık. Süleyman biriyle tartışıyordu. Daha sonra yanımıza geldi. Ne olduğu hakkında konuştuğumuz sırada arkadan gelen tartıştığı kişi, Süleyman’ın boğazına kırık şişeyle vurdu. Süleyman kendini korumaya çalışıyordu ancak saldırgan vurmaya devam ediyordu” dedi. Dönmezler’in yanında bulunan diğer arkadaşı Deniz Ö., “Saldırgan peş peşe elindeki kırık şişeyle vuruyordu. Süleyman kendini korumaya çalışıyordu ancak saldırgan vurmaya devam ediyordu. Saldırgan daha sonra vurmayı bıraktı ve kaçtı” diye konuştu.



Emrah Danışman, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dün akşam tutuklandı.

ÇOK SİNİRLENMİŞ

Polise ifade veren Danışman’ın, “Ben yürürken tanımadığım biri ‘Ne bakıyorsun’ gibi bir şeyler söyledi. Bana hakaret ve küfür etmeye başladı. Kısa süreli tartışma yaşadık. Ben çok sinirlendim. Elimde bira şişesi vardı. Şişeyi kırdım yanına yaklaştım ve vurmaya başladım. Daha sonra oradan ayrıldım” dediği iddia edildi.