Maçka Parkı’nda Büdü nöbeti

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Hayvanseverlerin iddialarına göre, Şişli’deki Maçka Demokrasi Parkı’nda barınan bazı köpekler son günlerde ‘Çok havladı’ ya da ‘Kedilere saldırdı’ gibi ihbarlar üzerine İBB ekipleri tarafından toplanmaya başlandı. Bunlardan biri de ‘Büdü’ isimli köpek oldu. Birkaç kez parktan alınan ancak gelen tepkiler üzerine yine parka bırakılan ‘Büdü’, son alındığında Gümüşdere Hayvan Barınağı’ndan çıktı. Parktaki iki köpek ise halen kayıp.



ÜNLÜ İSİMLER ARADI



‘Büdü’ aranırken sosyal medyada fotoğrafları ve hazırlanan afişler kullanıldı. Mert Akkök, Tufan Gökpınar, Ezgin Mola, Esra Sönmezer, Burak Arslan, Enes Olgun gibi isimler de paylaşımlara destek verdi. ‘Büdü’ nöbeti tutmaya başlayan gönüllüler adına açıklama yapan Senem Selimi, “Sokak köpeklerimizin tamamı Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü RM-Rehabilitasyon Merkezi’ne kayıtlıdır ve çiplidir. Asılsız ihbarlar ile sokak köpeklerimizin toplatılmasını kabul etmiyoruz. Sadece bir kişinin beyanlarını dikkate alan, belediye çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bundan böyle Şişli Maçka Demokrasi Parkı içinde ve civarında tüm bölge gönüllüleri olarak gece ve gündüz nöbetteyiz.”