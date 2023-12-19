Macaristan’la ortaklık ilerledi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6. Toplantısı’na katılmak üzere dün Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’ydi. Budapeşte’de Macar mevkidaşı Katalin Novak tarafından Kahramanlar Meydanı’nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri karşılama töreninin ardından meydandaki Meçhul Asker Anıtı’na ay yıldızlı çelenk bıraktı. Havuza dilek parası atan Erdoğan ve Novak daha sonra Sandor Sarayı’nda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Macaristan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmelerin ele alındığı açıklandı. Novak ile görüşen Erdoğan daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastır’ında bir araya geldi. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmeden sonra Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6. Toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Türkiye ve Macaristan arasında çeşitli alanlarda 16 anlaşma imzalandı. Daha sonra Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, şunları söyledi:

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İŞBİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK

“Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıkları güç aldığımız Macaristan’la ilişiklerimizi bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Bu yıl karşılıklı olarak gerçekleştirirken üst düzey ziyaretle işbirliğimizi daha da pekiştirdik. Ticaret hacmi geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyar dolarlık müşterek hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Bu çerçevede mevcut karma ekonomik komisyon mekanizmasına ilaveten ekonomi ve ticaret ortak komitesini tesis ettik. Ortak komitenin ilk toplantısını önümüzdeki ay Türkiye’de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Karşılıklı yatırımları teşvik ediyor, firmalarımızın gerek Macaristan’da gerek Türkiye’de gerekse üçüncü ülkelerde işbirliğini destekliyoruz. Halihazırda verimli bir işbirliğine sahip olduğumuz savunma sanayisi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz.

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TÜRK-MACAR KÜLTÜR YILI

Sayın Orban ile birlikte başkanlık ettiğimiz konsey toplantısında ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik. Atacağımız ilave adımları ele aldık. Sayın Orban’la akdettiğimiz stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık. Bu aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonumuzun da göstergesidir. 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye-Macaristan Kültür Yılı, bir yıl boyunca sürecek etkinlikler Türk ve Macar halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıracaktır.

AB ÜYELİĞİNE DESTEK

Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze’deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık. 2024 yılının ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan’ın birliğe tam üyeliğimize desteğini güçlü bir şekilde tekrar vurgulamasından memnuniyet duyduk. Macaristan’a dönem başkanlığında şimdiden başarılar diliyorum. Filistin’de ve Ukrayna’da savaşın ve şiddetin çözüm olmadığı noktasında Macar dostlarımızla hemfikiriz. Ukrayna’da diplomatik çözüm odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini en başından bu yana seslendiriyoruz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız. Gazze’de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda dostumuz Macaristan’ın da gereken katkıyı sağlamaktan geri durmayacağını inanıyorum.”

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ORBAN’A TOGG HEDİYE ETTİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı’yla görüşmesinin ardından Başbakan Viktor Orban’la bir araya geldi. Heyetlerarası görüşmenin ardından liderler birbirlerine hediye takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine at hediye eden Orban’a, Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla “HU TR 100” plakalı yerli elektrikli otomobil ‘Togg’ hediye etti. Orban, kendisine hediye edilen Togg’un fotoğrafını X hesabında paylaşarak “Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma! Bir beygir gücü karşılığında 435 beygir gücü aldım. Macaristan’a hoş geldiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan” ifadelerini kullandı.

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Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a at hediye etti.

ORBAN’DAN VİZE MESAJI

- Macaristan Başbakanı Orban ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık. İlişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttik. Ticaret hacmimizi 2 katına çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanı’yla resmi olarak 21’inci defa görüşüyoruz. 100 Macar firması Türkiye’de çalışmakta, Macaristan’daki Türk yatırımları miktarı da artıyor, işbirliğimiz genişliyor. Macaristan’ı tehdit eden göç Türkiye’siz durdurulamaz. Vize serbestisi konusunda Türkiye’yi destekliyoruz. Üniversitelerimiz arasında işbirliğimizi genişletiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi 100 yıl öncesinde inşa ettik ve önümüzdeki yılı kültür yılı, 2025’te ise Macar- Türk Bilim ve İnovasyon yılı olarak ilan ettik.”

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BUDAPEŞTE’DE TÜRKİYE RÜZGÂRI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetiyle dün Macaristan’a gitti. Erdoğan Budapeşte’de bulunan Kahramanlar Meydanı’nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından askeri törenle karşılandı. Erdoğan, daha sonra Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından Erdoğan ve Novak görüşme yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede, Türkiye-Macaristan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm çatışma bölgelerinde sükuneti sağlama amacıyla küresel barışa hizmet eden çalışmalarının devam ettiğini; İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel barışın, insan hakları ve uluslararası hukukun korunması için sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin Budapeşte ziyareti sonrası daha da derinleşeceğine inandığını da belirtti” denildi.