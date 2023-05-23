Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Macaristan’dan neslini sürdürmeye geldi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Macaristan#Kızıl Panda
Macaristan’dan neslini sürdürmeye geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:00

Bursa'da 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan ve 129 türden 1013 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi'ne, Macaristan'dan erkek kızıl panda getirildi.

Haberin Devamı

Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Sosto Zoo'dan 1700 kilometrelik yolculuğun ardından Bursa'ya getirilen kızıl pandanın karantina süreci tamamlandı. Erkek panda, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) tam üye olan hayvanat bahçesindeki dişi pandanın yaşam alanına bırakıldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl pandaların burada çiftleşip nesillerinin devamı hedefleniyor. Bakıcı Halil İbrahim Bayram, "Hayvanat bahçemizde bir tane dişi panda bulunmaktaydı. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Macaristan'dan bir kızıl panda getirdik. Erkek kızıl pandamız geldi. Şu an karantina sürecini de tamamladı. Kendilerine ait alanda yaşıyorlar" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Macaristan#Kızıl Panda

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili
Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler! Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

#Kanser
BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı