Macaristan’dan neslini sürdürmeye geldi

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Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Sosto Zoo'dan 1700 kilometrelik yolculuğun ardından Bursa'ya getirilen kızıl pandanın karantina süreci tamamlandı. Erkek panda, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) tam üye olan hayvanat bahçesindeki dişi pandanın yaşam alanına bırakıldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl pandaların burada çiftleşip nesillerinin devamı hedefleniyor. Bakıcı Halil İbrahim Bayram, "Hayvanat bahçemizde bir tane dişi panda bulunmaktaydı. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Macaristan'dan bir kızıl panda getirdik. Erkek kızıl pandamız geldi. Şu an karantina sürecini de tamamladı. Kendilerine ait alanda yaşıyorlar" dedi.