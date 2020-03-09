Lümpen ne demek? Lümpen nedir? Lümpen TDK kelime anlamı

Yazılı kaynaklarda ya da televizyonda belirli aralıklarla lümpen kelimesi ile karşılaşılır.

Lümpen Ne Demek?

Bu kelime aslında farklı anlamlarda kullanılmıştır. Bunlar arasında görgüsüz, sınıfsız, yoksul ve sefil ile bilgisiz olarak da bilinmektedir. Ancak doğrudan gerçek anlamı ile 2 farklı şekilde kullanılır. Bunlardan biri ‘sınıfsız’ diğeri ise ‘ayak takımı’ olarak bilinir.

Lümpen Nedir?

Sosyal yaşamda sıklıkla karşılaşılan kelime anlamı ‘ayaktakımı’ olarak geçer. Genel bir anlatımda ise kişilerin yetiştirilme tarzı ve sosyal çevrenin kişinin üzerinde yarattığı etki olarak da anlatılabilir. Bu bağlamda kişi sınıfa ayrılmakta ve ayaktakımı olarak anlatılmaktadır. Mesela gençlik döneminde fark edilmek için sergilenen itici davranışlar bütünü olarak dile getirilebilir. Ayrıca sahip olunmamış maddiyatı veya üstünlüğü göstermeye çalışan ancak itici duran kişiler olarak da tabir edilebilmektedir.

Lümpen TDK Anlamı

Lümpen iki farklı kelime üzerinden Türk Dil Kurumu'nda yer almaktadır. Bunlardan biri ‘sınıfsız’ diğeri ise ‘ayaktakımı’ olarak geçer. Sosyal yaşam içerisinde kişinin olmadığı etki ve davranışları gösterme bütünü olarak da söylenebilir. Bu kişiler itici bir davranış sergiledikleri zaman ayaktakımı veya sınıfsız olarak insanlar üzerinde etki bırakırlar.