Lüks spor araç bariyerlere girdi, kazaya duran araca başka bir otomobil çarptı

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Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul istikametinden Bursa istikametine doğru giden 35 BOS 035 plakalı lüks bir spor otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı görüp yavaşlayan R.K. (25) yönetimindeki 34 GRE 712 plakalı bir otomobile ise Tamer Türkmen (50) idaresindeki 52 FT 623 plakalı bir başka otomobil arkadan çarptı. Kazada duran araca çarpan otomobilin sürücüsü Tamer Türkmen ile birlikte araçta bulunan eşi Ferah Türkmen (45) ve oğulları Mehmet Türkmen (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan 3 kişi buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

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LÜKS SPOR ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada bariyerlere giren lüks spor araç hurdaya döndü. Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunda trafik 2 şeritten sağlanırken, araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.