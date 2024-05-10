Lüks sitede kaçak yapı krizi! Tahsis alana yapılan kaçak kış bahçesi tepki topladı

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Eyüpsultan'daki lüks sitede bazı mülk sahipleri siteye ait alanları camekanla kapladılar. Duruma tepkili olan site sakinleri, komşularının siteye tahsis alanı işgal ettiklerini ve hatta kış bahçesi yaparak dairelerinin metrekaresini artırdığını düşünüyorlar. Site yönetimi kış bahçesi krizini hem belediyeye hem de yargıya taşıdı. Sakinler ise alan işgali konusunun bir an önce çözülmesini istiyor, belediyeden çözüm bekliyor.

Site sakini Halık Arısal, kaçak kış bahçeleri için, "Yönetim planında yazanda kişiler balkonlarını ve ya tahsisli alanlarını kapatamazlar diye ibare vardır. Buna uyulmadığını düşünüyorum." dedi.

Site sakini Numan Yeşilmen ise, "Binayı siteyi bu durumda kaçak yapı haline getiriyorlar. Camekanla kapatılmış, yeşil alan yapılmış komple bir alan kapatılmış ve ortak alana şahsi bir alan yaratılmış." ifadelerini kullandı.

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CEZASI VAR MI?

Avukat Batuhan Bulut, lüks sitedeki kaçak yapı kriziyle ilgili hukuki olarak yapılması gerekenleri şu sözlerle ifade etti:

Kanunun bir idari ayağı var. Belediye nezlinde bunun ruhsata bağlanması gereken bir yapı olup ruhsatsız bir yapı olması hasebiyle yıkım ve hatta haklarında ceza soruşturması açması mümkün. Balon için düzenlemede böyle bir şey söz konusu değilse 5'te 4'ün yazılı imzasını almaksızın bunu yapan kişiler aslında yasal olarak uygun olmayan bir davranışta bulunuyorlar.

Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran ise, "Eğer siz bir sitede oturuyorsanız ve bu durum yönetim planına işlenmişse asla metre karenizi artırmak için o bölgeyi duvarla, camekanla kapatamazsınız. Bununla ilgili izin almanız gerekir." ifadelerini kullandı.