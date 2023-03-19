Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Lüks plazalara 'Alo Masaj' operasyonu: 7 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#DİYARBAKIR#Telefon#Polis
Lüks plazalara Alo Masaj operasyonu: 7 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 09:44

Diyarbakır'da masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen lüks plazalardaki bazı iş yerlerine polisin düzenlediği 'Alo Masaj' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına aldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin 'özel terapi' şifresini kullandığı tespit edildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte lüks plazalarda masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Takibe alınan masaj salonlarına 3 aylık çalışmanın ardından eş zamanlı ‘Alo Masaj’ operasyonu düzenlendi.

Operasyonda aralarında kadınların da olduğu M.E., E.Ö., V.B., B.Y., B.A., Z.B., ve M.V., gözaltına alındı. Yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, tabanca, cep telefonları ve bilgisayarlara el konuldu.

Yapılan araştırmada şüphelilerin fuhşu gizlemek için ‘özel terapi’ ifadesini kullandığı ve plazaların bazı özel güvenlik görevlilerinin masaj salonlarına bilgi verdiği de tespit edildi. Masaj salonları mühürlenerek kapatılırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#Telefon#Polis

BAKMADAN GEÇME!

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD
Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

#Sağlık
AUKUS nükleer denizaltı programı dengeleri nasıl değiştirecek İşte merak edilenler | 10 SORU 10 CEVAP

AUKUS nükleer denizaltı programı dengeleri nasıl değiştirecek? İşte merak edilenler | 10 SORU 10 CEVAP

#AUKUS